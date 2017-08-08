Два новых арендных дома планируется ввести в Югре до конца года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 17:10

Они появятся в Ханты-Мансийске.

Фото: admhmao.ru

Уже заселены четыре дома коммерческого использования в Сургуте, Нефтеюганске и окружной столице. Это больше 600 квартир.

Формирование такого фонда в округе ведется с 2012 года. В данных многоквартирниках проживают в основном бюджетники. При этом, например, работники здравоохранения получают компенсацию части арендной платы от работодателей. Кроме того, коммунальные платежи в арендных домах ниже аналогичных в иных жилищных фондах.

Как отметили в окружном департаменте строительства, средний размер платы за однокомнатное жилье здесь составляет от 14,5 тысячи до 20 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатное — от 20 тысяч до 26 тысяч рублей.