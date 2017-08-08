В Сургуте подведут итоги конкурса на лучший товар, сделанный в муниципалитете

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 18:20

Он пройдет в два этапа: участники покажут жюри видеоролики с производственным процессом, а также презентуют свой продукт.

Выбирать победителей будут по номинациям – от хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов до изделий художественной ковки и дизайна мебели. Еще один победитель будет определен по итогам голосования. Церемония награждения пройдет 16 сентября на ярмарке сургутских товаропроизводителей. На ней же представят фирменный знак «Сделано в Сургуте».