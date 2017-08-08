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В Сургуте подведут итоги конкурса на лучший товар, сделанный в муниципалитете

08.08.2017 18:20

 Он пройдет в два этапа: участники покажут жюри видеоролики с производственным процессом, а также презентуют свой продукт. 

Выбирать победителей будут по номинациям – от хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов до изделий художественной ковки и дизайна мебели. Еще один победитель будет определен по итогам голосования. Церемония награждения пройдет 16 сентября на ярмарке сургутских товаропроизводителей. На ней же представят фирменный знак «Сделано в Сургуте».

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