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Сургутский парк «За Саймой» готовят к тотальной перезагрузке

09.08.2017 09:28

В середине августа администрация города представит концепцию его благоустройства. Будет учитываться мнение экспертов и просьбы горожан. 

Фото: ugra-news.ru

Уже сейчас в мэрии говорят, что постараются сделать парк круглогодичным, пишет «Сургутская трибуна». Возможно здесь установят колесо обозрения с теплыми кабинками, оборудуют большой каток-трансформер и небольшие точки общепита.

По данным издания в парке «За Саймой» в этом году может появиться крупная площадка. Она рассчитана на все возрастные группы детей и включает в себя большое количество игровых модулей, качелей, тактильных панелей и многое другое.

Источники финансирования уже определены. В настоящее время готовится конкурсная документация. После этого состоится аукцион, где определится подрядчик, который начнет строительство площадки.

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