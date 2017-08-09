Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 09:43

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. С праздником югорчан поздравила глава региона Наталья Комарова. Приводим текст поздравления.

Фото: admhmao.ru

Уважаемые земляки!

Поздравляю Вас с Международным Днем коренных народов мира.

Югра – родная земля для народов ханты, манси, ненцев, сумевших в условиях Севера создать и сберечь уникальную цивилизацию, в основе которой лежит гармония природы и человека.

У каждого из народов, населяющих Югру, своя история, свои традиции, свой неповторимый путь. Сохранить их для будущих поколений — это огромный труд и важная миссия для югорчан. Устойчивое развитие коренных народов – это задача государства. Правительство автономного округа последовательно осуществляет защиту этнической самобытности и стремится создать оптимальные условия для социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.

Отдельно хочу обратиться к югорчанам – представителям коренных народов. Вы искренне любите и бережёте землю предков, трудитесь и растите детей, удивляете современников яркой самобытностью. В культуре коренных народов заложена жизненная мудрость, добро, тепло – простые и в то же время важные ценности, благодаря которым удается из века в век сберегать духовное богатство Югры. Пусть оно всегда служит прочной основой для развития нашего округа, каждого из нас, дорогие югорчане!