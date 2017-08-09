Сотрудники ОМВД по Сургутскому району раскрыли несколько краж аккумуляторных батарей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 10:09

Их вытащили из четырех автомобилей лянторцев.

Подозреваются двое несовершеннолетних – 16 и 17 лет. Сумма ущерба составила более 10000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении подростков возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.