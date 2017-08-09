Автоледи в Сургуте сбила 12-летнего мальчика

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 11:13

Авария произошла 8 августа в 17 часов 10 минут в районе дома 21 по улице Крылова.

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

56-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиши ASX», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик выбежал из-за угла здания перед приближающейся машиной. 12-летний ребенок получил травмы, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.