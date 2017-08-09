НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Этноплощадка «Хантыйский дворик» работает в Лянторе

09.08.2017 11:22

 Идея ее создания принадлежит местному предпринимателю Климу Кантерову. Он организовал площадку на территории «Спортивной школы олимпийского резерва».

Посетить «Хантыйский дворик» могут ребята от 6 до 17 лет. Им предлагают изучить традиции, быт и культуру народов ханты, проживающих в Сургутском районе. Дети будут знакомиться с песнями, загадками, сказками народов ханты и манси, соревноваться на открытом воздухе, а также принимать участие в мастер-классах. Этноплощадка работает до 16 августа.

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