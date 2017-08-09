Спасатели Югры усиливают работу по предупреждению пожаров в жилых домах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 13:29

Жилой сектор по-прежнему остается в группе риска. Около 65 процентов пожаров происходит в жилье. В большей степени возгаранию подвержен жилой фонд с низкой пожарной устойчивостью.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Такие рейды сейчас проводятся во всех муниципальных образованиях округа. Так, сотрудники МЧС, МВД и представители социальных служб посетили деревянный жилой фонд в Нефтеюганске и в п. Солнечный Сургутского района.

Инспекторы обращают внимание жильцов на состояние проводки и электрооборудования, напоминают правила безопасности в жилых помещения, вручают памятки, отвечают на вопросы жильцов.

Большая часть домов, которые посетил социально-профилактический патруль, газифицирована, поэтому специалисты разъяснили гражданам, как действовать при утечке газа и правила обращения с газовыми баллонами.