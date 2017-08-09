В Югре менее 1% дольщиков пострадали от застройщиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 14:40

Почти из 150 многоквартирных домов, строящихся в регионе, проблемными являются лишь восемь.

Фото: admsurgut.ru

Как рассказали ТАСС в окружном департаменте общественных и внешних связей, это один из лучших показателей в стране. Югра в «антирейтинге» регионов, где затронуты интересы участников долевого строительства, занимает предпоследнее место.

Самое большое число пострадавших - в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской и Омской областях.

По словам заместителя губернатора Югры Дмитрия Шаповала, каждый объект незавершенного строительства в регионе должен быть принят по справедливой стоимости. Остальные требования – к конкурсному управляющему или компании, которая банкротится. Чиновники поставили задачу: все 5 017 действующих договоров на долевое строительство в Югре необходимо довести до конца.