НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сотрудник Росгвардии Югры стал призером Сибирского международного марафона

09.08.2017 14:30

Соревнования проходили в Омске в начале августа. Подполковник полиции Алексей Преображенский взял серебро. 

Это уже третья победа спортсмена в этом году. В конце января Алексей был победителем международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвящённого 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады. В июле участвовал в международном марафоне в Санкт-Петербурге - 42 км дистанции он преодолел за 2 часа 43 минуты, и это стало лучшим результатом среди спортсменов-любителей ХМАО-Югры в летнем сезоне.

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