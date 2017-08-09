Сотрудник Росгвардии Югры стал призером Сибирского международного марафона

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 14:30

Соревнования проходили в Омске в начале августа. Подполковник полиции Алексей Преображенский взял серебро.

Это уже третья победа спортсмена в этом году. В конце января Алексей был победителем международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвящённого 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады. В июле участвовал в международном марафоне в Санкт-Петербурге - 42 км дистанции он преодолел за 2 часа 43 минуты, и это стало лучшим результатом среди спортсменов-любителей ХМАО-Югры в летнем сезоне.