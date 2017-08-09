12 машин угнали в Югре на прошедшей неделе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 17:25

Шесть таких фактов сотрудникам ГИБДД удалось раскрыть.

Фото: vedomosti-ural.ru

Больше всего – четыре автомобиля – угнали в Нижневартовске. Также транспорта лишились жители Урая, Ханты-Мансийска, Нягани, Сургутского и Советского районов. Злоумышленников привлекли шесть машин марки «ВАЗ», по одному «Toyota», «УАЗ», «Chevrolete», «Renault» и «ГАЗ».

С дворовой территории совершено 9 угонов, с территории автобусной остановки, организации и гаража – по одному. Одиннадцать угонов совершены в ночное время.

В четырех случаях преступники взломали двери и замок зажигания, в одном – применили насилие. Еще четыре автомобиля были открыты, а ключи были в замке зажигания – этим и воспользовались угонщики.