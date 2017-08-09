Югорчане продолжат подготовку к олимпийскому сезону сбором в Швейцарии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 19:44

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и олимпийский чемпион Александр Легков прилетели в Ленцерхайде (Швейцария), где под руководством Маркуса Крамера проводят очередной тренировочный сбор олимпийского сезона.

В группу также входят призёры Олимпийских игр Александр Панжинский и Алексей Петухов, Евгений Белов, Пётр Седов, Сергей Турышев, Юлия Чекалёва, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова. Об этом Агентству «Весь спорт» сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Напомним, что группа старшего тренера мужской сборной России Олега Перевозчикова работает в болгарском Бельмекене, спринтеры под руководством старшего тренера Юрия Каминского проводят сбор в окрестностях новозеландского Квинстауна.