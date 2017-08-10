НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Регионы «тюменской матрешки» признаны лидерами среди субъектов УрФО по просроченной кредитной задолженности
- 10.08.2017 08:05
По итогам первого полугода цифра достигла 32,5 млрд рублей. Такие данные озвучил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.
На 1 июля в УрФО объем просроченной задолженности составляет 88 млрд рублей. Показатель снизился на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. «Тенденция связана с правильной кредитной политикой банков в регионе, верной стратегией по урегулированию вопроса с долгами и общими экономическими показателями», — рассказал Воронин.