НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Регионы «тюменской матрешки» признаны лидерами среди субъектов УрФО по просроченной кредитной задолженности

10.08.2017 08:05

 По итогам первого полугода цифра достигла 32,5 млрд рублей. Такие данные озвучил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. 

На 1 июля в УрФО объем просроченной задолженности составляет 88 млрд рублей. Показатель снизился на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. «Тенденция связана с правильной кредитной политикой банков в регионе, верной стратегией по урегулированию вопроса с долгами и общими экономическими показателями», — рассказал Воронин.

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