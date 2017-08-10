Егерь застрелил медведя, который гулял возле аэропорта в Нягани

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 09:40

Хищник посещал аэропорт в течение двух недель, пишет «Интерфакс-Урал».

Фото: ust-ugan.ru

«Сотрудники неоднократно видели вблизи аэропорта крупного медведя. Боялись выходить на улицу.

Было принято решение по просьбе работников учреждения направить туда егеря, который отследил и изъял зверя из среды обитания», - сообщил агентству начальник отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николай Пащенко.

Собеседник добавил, что животное ли около взлетно-посадочной полосы и аэровокзала. Для пассажиров он опасности не представлял, но работники все равно каждый раз нервничали.