Егерь застрелил медведя, который гулял возле аэропорта в Нягани

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.08.2017 09:40
Хищник посещал аэропорт в течение двух недель, пишет «Интерфакс-Урал».
Фото: ust-ugan.ru
«Сотрудники неоднократно видели вблизи аэропорта крупного медведя. Боялись выходить на улицу.
Было принято решение по просьбе работников учреждения направить туда егеря, который отследил и изъял зверя из среды обитания», - сообщил агентству начальник отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николай Пащенко.
Собеседник добавил, что животное ли около взлетно-посадочной полосы и аэровокзала. Для пассажиров он опасности не представлял, но работники все равно каждый раз нервничали.