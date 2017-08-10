Сургутянка ответит в суде за убийство своего знакомого

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.08.2017 10:31
31-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Фото: hmao.sledcom.ru
По данным Следственного комитета Югры, в ночь на 24 мая она употребляла спиртное в компании приятелей. Когда большинство гостей разошлись по комнатам спать, сургутянка поругалась с 52-летним мужчиной.
В ходе ссоры она ударила оппонента ножом в область грудной клетки, от чего он скончался.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в скором времени обвиняемая предстанет перед судом. Если ее признают виновной, сургутянке будет назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.