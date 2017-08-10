Сургутянка ответит в суде за убийство своего знакомого

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 10:31

31-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: hmao.sledcom.ru

По данным Следственного комитета Югры, в ночь на 24 мая она употребляла спиртное в компании приятелей. Когда большинство гостей разошлись по комнатам спать, сургутянка поругалась с 52-летним мужчиной.

В ходе ссоры она ударила оппонента ножом в область грудной клетки, от чего он скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в скором времени обвиняемая предстанет перед судом. Если ее признают виновной, сургутянке будет назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.