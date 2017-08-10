Энергетики Сургута провели свет на День строителя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 10:52

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» смонтировали временное электроснабжение к Дню строителя, празднование которого пройдет 10 августа на площади перед театром СурГУ.

Энергетики смонтировали вводное распределительное устройство и проложили около 80 метров кабельной линии 0,4 кВ для того, чтобы обеспечить током звукотехническое оборудование сцены, интерактивных площадок, торговых рядов и рамок металлоискателя, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы исключить внештатные ситуации на празднике, здесь будут дежурить сразу две оперативно-ремонтные бригады, а также спецтехника.