НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сотруднику сургутской администрации пытались дать взятку

09.08.2017 21:05

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр города Вадим Шувалов. 

Фото: vk.com

«Хочу предупредить всех, кто пытается таким образом „решить свои проблемы“ — это путь в тюрьму», — написал глава.

Официальное сообщение по данному поводу опубликовано и на сайте сургутской администрации. В тексте сказано, что некое лицо намеревалось дать взятку муниципальному служащему. О чем последний уведомил мэра. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности не приводятся. Не сообщается также сумма взятки и ее получатель. 

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