Сотруднику сургутской администрации пытались дать взятку

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.08.2017 21:05

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр города Вадим Шувалов.

Фото: vk.com

«Хочу предупредить всех, кто пытается таким образом „решить свои проблемы“ — это путь в тюрьму» , — написал глава.

Официальное сообщение по данному поводу опубликовано и на сайте сургутской администрации. В тексте сказано, что некое лицо намеревалось дать взятку муниципальному служащему. О чем последний уведомил мэра. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности не приводятся. Не сообщается также сумма взятки и ее получатель.