НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте 29-летняя женщина украла планшетный компьютер

10.08.2017 11:23

Ее задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Техники лишился 51-летний мужчина, который и обратился в полицию. 

Злоумышленница пояснила, что с потерпевшим познакомилась на улице. Вскоре после этого сургутянин пригласил женщину к себе в гости, где она и совершила кражу планшетного компьютера и жесткого диска.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. 

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