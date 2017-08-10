В Сургуте 29-летняя женщина украла планшетный компьютер

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 11:23

Ее задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Техники лишился 51-летний мужчина, который и обратился в полицию.

Злоумышленница пояснила, что с потерпевшим познакомилась на улице. Вскоре после этого сургутянин пригласил женщину к себе в гости, где она и совершила кражу планшетного компьютера и жесткого диска.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.