Строительство участка дороги до Угута вышло на завершающую стадию

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 12:15

Работы здесь завершены на 70%.

Фото: yamal.kp.ru

В настоящее время закончено асфальтирование нижнего слоя дороги, ведется укладка верхнего. Проводятся мероприятия по укреплению обочин и откосов, устанавливаются железобетонные лотки. Далее планируется закончить мосты, закрыть все железобетоном, засыпать обочины и установить барьерные ограждения, после чего останется нанести разметку.

По прогнозам подрядчиков, дорога будет сдана в эксплуатацию уже в середине октября текущего года.

Напомним, до ее строительства добраться до Угута можно было только зимой. Летом поселок был практически отрезан от мира, проезд был возможен только на вездеходе.