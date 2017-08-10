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В субботу, 12 августа, Россия отмечает День физкультурника

10.08.2017 14:08

Не останется в стороне от праздника и Ханты-Мансийский округ. Здесь спортивно-массовые мероприятия начнутся уже в четверг и продлятся до воскресенья. 

Фото: novogireevo.mos.ru

Начнет программу празднования Музей Природы и Человека, где состоится чествование спортсменов, тренеров, инструкторов по физической культуре и спорту, ветеранов спорта и общественных деятелей окружной столицы.

На следующий день, 11 августа, в 18:30 от гостиницы «Олимпийская» стартует велопробег «Я за ВелоФормат». А самую масштабную часть программы по традиции примет открытый стадион «Югра-Атлетикс», где 12 августа пройдет фестиваль спорта «На волне здоровья».

Жители города увидят показательные выступления спортсменов Ханты-Мансийска, смогут посоревноваться в мини-футболе, волейболе, стритболе, шахматах, легкой атлетике и дартсе. Также все желающие смогут пройти тестирование ГТО, принять участие в открытой тренировке.

Различные спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут на всех территориях муниципальных образований Югры. Ожидается, что в них примет участие более 100 тысяч югорчан.

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