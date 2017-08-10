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Сегодня «Шевроле Нива» съехала в кювет на 105 км трассы «Сургут – Когалым»

10.08.2017 12:46

 По предварительным данным, водитель транспортного средства уснул за рулем и допустил съезд в кювет по ходу движения. 

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

В результате произошедшего один мужчина-пассажир погиб на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медучреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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