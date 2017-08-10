НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Новая транспортная развязка открылась на трассе «Сургут-Лянтор»

10.08.2017 14:39

В торжественной церемонии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Она поблагодарила строителей за работу и выполнение поручений в срок. 

Фото: ugra-news.ru

После этого глава региона нажала на символическую кнопку, загорелся зеленый цвет светофора и по новой дороге проехали первые грузовые автомобили.

Работы по реконструкции объекта за поселком Солнечным велись с 2007 года. Потом он стал долгостроем – из-за решений по переносу действующего магистрального водопровода.

Открытие движения по новой развязке значительно разгрузит транспортный поток, идущий через северный обход Сургута, а также обеспечит безопасность и удобство поездок. Интенсивность здесь самая высокая - до 40 тысяч автомобилей в сутки. 

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