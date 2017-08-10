Новая транспортная развязка открылась на трассе «Сургут-Лянтор»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.08.2017 14:39
В торжественной церемонии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Она поблагодарила строителей за работу и выполнение поручений в срок.
Фото: ugra-news.ru
После этого глава региона нажала на символическую кнопку, загорелся зеленый цвет светофора и по новой дороге проехали первые грузовые автомобили.
Работы по реконструкции объекта за поселком Солнечным велись с 2007 года. Потом он стал долгостроем – из-за решений по переносу действующего магистрального водопровода.
Открытие движения по новой развязке значительно разгрузит транспортный поток, идущий через северный обход Сургута, а также обеспечит безопасность и удобство поездок. Интенсивность здесь самая высокая - до 40 тысяч автомобилей в сутки.