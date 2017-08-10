НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пользователи соцсетей в Сургуте начали еженедельно убирать город

10.08.2017 14:49

 Новое общественное экологическое движение «Я за Чистый Город», выросшее из группы в «ВКонтакте», сейчас объединяет более 700 человек. 

Фото: polit74.ru

Каждую неделю активисты выбирают самый захламленный участок и наводят порядок. Результат каждого экологического рейда – не менее 50 мешков мусора. Их вывозят на полигон ТБО силами администрации.

Поддерживает сургутян и глава города Вадим Шувалов – об их работе и достижениях он рассказывает на своих официальных страницах в социальных сетях.

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