Пользователи соцсетей в Сургуте начали еженедельно убирать город

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 14:49

Новое общественное экологическое движение «Я за Чистый Город», выросшее из группы в «ВКонтакте», сейчас объединяет более 700 человек.

Фото: polit74.ru

Каждую неделю активисты выбирают самый захламленный участок и наводят порядок. Результат каждого экологического рейда – не менее 50 мешков мусора. Их вывозят на полигон ТБО силами администрации.

Поддерживает сургутян и глава города Вадим Шувалов – об их работе и достижениях он рассказывает на своих официальных страницах в социальных сетях.