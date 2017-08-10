В Сургуте к концу лета планируется ликвидировать 69 свалок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 17:12

34 из них уже вывезены на полигон твердых бытовых отходов, сообщает «Сургутская трибуна».

боркой занимаются подрядные организации и собственники земельных участков. В этом году на уборку несанкционированных свалок заложено более 6 млн рублей. Добавим, горожане могут сообщать о найденных свалках через соцсети, прикрепляя фотографии.

Об этом на своих официальных страницах рассказал глава Сургута Вадим Шувалов. Он призвал делиться также видеозаписями тех, кто сбрасывает отходы, либо номерами их машин. Информацию можно передать в контрольное управление и административную комиссию.