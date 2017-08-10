Прокуратура Югры подала в суд на ИК-11 в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.08.2017 18:26

Надзорный орган проверил, как соблюдается законодательство в сфере защиты инвалидов, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Было установлено, что в сургутской колонии для таких заключённых не в полной мере созданы условия безбарьерной среды. В частности, здание административного корпуса медицинской части не оборудовано пандусами. В связи с нарушениями прокурор обратился в суд, который поддержал надзорный орган.

В настоящее время администрация сургутской колонии устранила все нарушения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.