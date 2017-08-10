НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прокуратура Югры подала в суд на ИК-11 в Сургуте

10.08.2017 18:26

Надзорный орган проверил, как соблюдается законодательство в сфере защиты инвалидов, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Было установлено, что в сургутской колонии для таких заключённых не в полной мере созданы условия безбарьерной среды. В частности, здание административного корпуса медицинской части не оборудовано пандусами. В связи с нарушениями прокурор обратился в суд, который поддержал надзорный орган.

В настоящее время администрация сургутской колонии устранила все нарушения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че