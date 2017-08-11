В поликлинике Нягани применяют экспресс-анализатор, позволяющий выявить наркоманов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 09:18

Перечень веществ, определяемых при проведении химико-токсикологических исследований, увеличен до восьми. Ранее исследование проводилось на наличие пяти веществ.

Фото: Депздрав ХМАО

Таким образом, специальные тест-полоски позволяют определить наличие в моче, как отдельные виды наркотиков, так и одновременно от двух до восьми видов. В общей сложности, с помощью различных тестов можно выявить факт употребления таких средств и их аналогов, как морфин, марихуана, амфетамин, кокаин и другие.

Проведение исследований на данном экспресс-анализаторе устанавливает факт приема наркотиков в течение последних 3 - 7 дней. Результат готов уже через 10-15 минут.

В соответствии с нормативными документами, данное мероприятие в обязательном порядке проходят граждане, получающие лицензию на владение оружием либо продляющие допуск на право владения оружием, а также работники охранных организаций.