Региональный центр адаптивного спорта открылся в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 10:04

Спортивный комплекс, расположенный на Нефтеюганском шоссе, – уникальный и единственный в Югре. Его общая площадь составляет почти десять тысяч квадратных метров.

Фото: admsurgut.ru

Региональный центр готов принимать соревнования по легкой атлетике самого высокого уровня: от всероссийского до мирового. Вместимость трибун – 450 посадочных мест.

Добавим, идея построить центр адаптивных видов спорта впервые была озвучена семь лет назад. Выбор не случаен: в Сургуте, близлежащих городах и районах проживает более 45% людей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа инвалидов округа.

«В проект вложен очень серьёзный окружной ресурс, – рассказала журналистам Наталья Комарова. – Для Сургута это большая миссия и ответственность: выполнять государственную задачу. В регионе у нас расположено несколько ресурсных центров. Следующий объект мы получим в Нижневартовске уже в этом году. Для нас важно, чтобы тысячи югорчан имели возможность быть равными среди равных, а если они лучшие, тогда – лучшими. Это еще и способ развития для лиц с ограниченными возможностями здоровья, золотой ключ к тому, чтобы быть равноправным в обществе, приносить славу тренеру, городу, региону, стране, вызывать восторг миллионов».

К слову, на базе спортивного комплекса созданы все условия для проведения круглогодичных занятий и тренировочных сборов. Ранее югорские спортсмены были вынуждены проходить подготовку в других регионах Российской Федерации. В обновленном здании имеются легкоатлетический манеж с шестью беговыми дорожками на 60 метров для спринтерского бега, сектора для прыжков в длину и высоту, толкания ядра, метания дисков и копья.

В спортивном комплексе расположен зал для лечебной физкультуры, медико-восстановительный центр, кафе, гостиница.

В центре одновременно смогут заниматься до 200 человек, в целом же пропускная способность объекта – 860 человек в день.

Строители создали полную безбарьерную среду в здании: установлены специальные лифты, подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья, тактильное оборудование, звуковое и визуальное оповещения. Все раздевалки и комнаты гигиены оснащены системой экстренного вызова персонала.