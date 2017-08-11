НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Лучшие строители Югры получили награды

11.08.2017 10:52

 Торжественная церемония проходила в Сургуте. Из рук губернатора лучшие представители отрасли получили государственные и ведомственные награды. 

Фото: admhmao.ru

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд государственными, окружными и городскими наградами отмечены порядка 50 человек. Почти половина из них -  сургутяне, одному из  которых  присвоено звание Почетный  строитель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Отметим, что в нынешнем году День строителя совпал с международным Днем Левши. Именно Левша в народе считается мастером на все руки, способным выполнить самый кропотливый труд.

Наталья Комарова обратила внимание, что югорские строители во многом схожи с героем известного произведения Николая Лескова – не смотря на масштаб работы, которая преображает весь округ, они вкладывают свой талант в каждый новый проект и стараются довести его до совершенства.

«Хорошо, что талантов у вас много, потому что перед строительным комплексом Югры поставлены серьезные, долгосрочные задачи. Об этом наглядно свидетельствуют результаты конкурса «Город будущего Югры - 2050», которые были нам презентованы. К формированию образа будущего приложили руку и профессионалы, и активные граждане, и даже подростки. Получился наказ строителям – универсальная картина того, каким мы видим будущий облик югорских городов», - подчеркнула Наталья Комарова.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че