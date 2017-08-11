Лучшие строители Югры получили награды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 10:52

Торжественная церемония проходила в Сургуте. Из рук губернатора лучшие представители отрасли получили государственные и ведомственные награды.

Фото: admhmao.ru

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд государственными, окружными и городскими наградами отмечены порядка 50 человек. Почти половина из них - сургутяне, одному из которых присвоено звание Почетный строитель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Отметим, что в нынешнем году День строителя совпал с международным Днем Левши. Именно Левша в народе считается мастером на все руки, способным выполнить самый кропотливый труд.

Наталья Комарова обратила внимание, что югорские строители во многом схожи с героем известного произведения Николая Лескова – не смотря на масштаб работы, которая преображает весь округ, они вкладывают свой талант в каждый новый проект и стараются довести его до совершенства.

«Хорошо, что талантов у вас много, потому что перед строительным комплексом Югры поставлены серьезные, долгосрочные задачи. Об этом наглядно свидетельствуют результаты конкурса «Город будущего Югры - 2050», которые были нам презентованы. К формированию образа будущего приложили руку и профессионалы, и активные граждане, и даже подростки. Получился наказ строителям – универсальная картина того, каким мы видим будущий облик югорских городов», - подчеркнула Наталья Комарова.