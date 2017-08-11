«Камаз» и легковой пикап столкнулись в районе Локосово

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 11:10

Авария произошла в 14.45 на 36 км автодороги «Покамасовское месторождение - Кетовское месторождение».

Фото: 86.mvd.ru

По данным региональной ГИБДД, 40-летний мужчина на «Тойота Хайлюкс» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с «Камазом».

Водитель пикапа и два его пассажира – мужчины 28-ми лет и 31 года – погибли на месте. 31-летний водитель «Камаза» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 10 получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних. 45 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.