Федеральные эксперты обсудили концепцию благоустройства Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 11:45

Ведущие урбанисты России, члены окружного правительства, представители строительной отрасли со всего округа приехали на деловую конференцию «Агломерация».

Фото: admsurgut.ru

Участники форума проработали проекты, которые могут быть реализованы в ближайшие годы. Среди них - формирование благоустроенного на современном уровне паркового пространства, изменения организации дорожного движения, в частности, за счет строительства эстакад на самых загруженных участках.

Также планируется создать шесть новых пространств общегородского значения, включая центральную площадь на территории между рекой Сайма, улиц Энгельса и Университетской.

Наталья Комарова отметила, что принципиально важно сохранить уникальную зеленую зону в сердце Сургута – парк «За Саймой», обустроить его, включая набережную, чтобы парк стал точкой притяжения горожан, местом раскрытия их талантов и потенциала. Среди прозвучавших на конференции предложений: установить там и аттракционы с колесом обозрения и бассейн, который зимой будет трансформироваться в каток.