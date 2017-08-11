НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ханты-Мансийск примет соревнования лыжероллеров

11.08.2017 13:35

Летнее первенство округа среди юношей и девушек состоится в столице Югры с 26 по 31 августа. 

В соревнованиях, которые пройдут на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, планируется участие более 100 спортсменов. Это представители Сургута и района, Нягани, Нижневартовска, Урая, Кондинского и Березовского районов.

Юные лыжники начнут состязания с гонки классическим стилем на лыжероллерах фирмы «ELPEX» на так называемых «медленных» колесах № 3. Следующую дистанцию участникам первенства предстоит преодолеть бегом. Финальным испытанием станет гонка свободным стилем на стандартных лыжероллерах «START».

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