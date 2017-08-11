Аэропорт Урая проведет орнитологическое обследование по требованию транспортного прокурора

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 14:29

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: xled.ru

«Сургутским транспортным прокурором в Урайский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на ОАО «Аэропорт Урай» в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в силу провести орнитологическое обследование аэродрома для выявления условий, способствующих концентрации птиц. Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме», - сказали в ведомстве.

Ранее Сургутская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности полетов в ОАО «Аэропорт Урай». Установлено, что аэропорт более пяти лет не проводил обследование орнитологической обстановки на аэродроме и прилегающей к нему территории.

По данным аэропорта, для обследования привлечен специальный сотрудник, который уже начал обследование и завершит его в октябре текущего года.