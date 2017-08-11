Диспансеризация и скрининг в Югре помогают выявить злокачественные образования на ранней стадии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 14:42

Вопросы оказания онкологической помощи населению Югры рассмотрены на рабочем совещании, которое прошло в Департаменте здравоохранения автономного округа в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: Депздрав ХМАО

С докладом выступил Евгений Билан, руководитель окружного онкологического центра БУ «Окружная клиническая больница», главный внештатный специалист онколог Депздрава Югры. Он проанализировал онкологическую статистику в регионе, отметив, что заболеваемость злокачественными образованиями в округе ниже общероссийского показателя. Смертность от онкологии в Югре почти в 2,5 раза ниже, чем в целом по России.

В структуре заболеваемости злокачественных новообразований в округе преобладает колоректальный рак, на втором месте - рак молочной железы, на третьем – рак легкого, трахеи и бронхов.

В регионе создана и успешно применяется 3-уровневая система оказания медицинской помощи пациентам, страдающим злокачественными образованиями. Это профилактика данных заболеваний в первичном звене, их ранняя диагностика и применение высокотехнологичных методик при лечении.