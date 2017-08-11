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Специалисты Окружного кардиодиспансера приглашают сургутян на кардиоскрининг

11.08.2017 15:20

12 августа кардиологи Центра для всех желающих рассчитают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Фото: dzhmao.ru

Очередное мероприятие в рамках масштабного проекта «Красное платье» состоится на стадионе «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», на улице Югорский тракт, во время проведения Фестиваля физкультуры и спорта #МойСпорт.

В этот день с 10:00 до 13:00 на лыжероллерной трассе специалисты Окружного кардиодиспансера проведут экспресс-тестирование на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всем участникам акции специалисты ОКД вручат флаеры-заключения «Сердечный светофор». КРАСНЫЙ цвет будет означать высокий риск, ЖЕЛТЫЙ - умеренный риск, ЗЕЛЕНЫЙ - низкий риск.

Напомним, акция «Красное платье» стартовала в Югре в апреле этого года и уже стала популярным проектом среди жителей округа. В нем приняли участие почти 1000 человек. Главная цель всех мероприятий – обратить внимание югорчан на сердечное здоровье. 

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