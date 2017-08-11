В Сургуте началась подготовка к проведению президентских выборов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 16:07

В 2018 году избирателей ждет ряд изменений.

Так, больше не будет никаких открепительных удостоверений и досрочного голосования. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Человеческий фактор на предстоящих выборах максимально снизят, пишет «Сургутская трибуна». На избирательных участках установят дополнительные комплексы обработки избирательных бюллетеней, а сами протоколы теперь будут с QR-кодами.

Напомним, что наряду с президентскими выборами, в Сургуте 10 сентября состоятся довыборы в Думу Югры: горожане определят своего представителя в окружном парламенте, вместо ушедшего в Совет Федерации газовика Юрия Важенина.