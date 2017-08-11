На стройках Югры не хватает инженеров и рабочих

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 17:48

Ко Дню строителя, который в России в 2017 году отмечают 13 августа, аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: techsite.io

Они выяснили, что сейчас на рынке труда региона профессии, связанные со строительством, входят в Топ-10 самых востребованных у работодателей: 9% вакансий посвящены поиску именно этих кадров. При этом конкуренция в отрасли – 2,8 человека на одну открытую позицию, что считается гармоничным соотношением спроса и предложения.

Больше всего работодателям нужны специалисты в сфере строительства в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Сейчас наиболее востребованы на сайте hh.ru в сфере «Строительство, недвижимость» инженеры различных направленностей (28%). На втором месте – агенты по продаже недвижимости (21%). Далее по востребованности – рабочие строительных специальностей – 15%. Меньше всего работодателям нужны электромонтажники и слесари.