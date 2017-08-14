НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Метросеть» отмечает шесть лет работы в Сургуте

14.08.2017 09:22

Ровно столько прошло с того момента, как компания стремительно ворвалась на рынок операторов связи в нашем городе и сейчас уверенно удерживает лидирующие позиции.

С самого начала «Метросеть» заявила о себе, как о провайдере, ломающем стереотипы, отказавшись от устаревшей модели с огромным количеством тарифных планов.

Теперь не нужно вчитываться в мелкий шрифт под звездочками, потому что их просто нет, а условия просты и прозрачны: все клиенты получают Интернет, скорость которого не ограничивается тарифами, и зависит разве что от оборудования. Телевидение с «открытой цифрой», поэтому вам не требуется декодер для просмотра. Все дополнительные опции, например, лицензионный Антивирус, уже включены в пакет.

 

 

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