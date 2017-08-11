НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении адвоката

11.08.2017 19:55

 Женщина подозревается в даче взятки должностному лицу в крупном размере. 

Фото: arnapress.kz

По версии следствия, в июле 2017 года она предложила должностному лицу администрации города 200 тысяч рублей, чтобы пропустить процессуальный срок на обжалование решения суда первой инстанции по гражданскому делу. В этом случае решение суда первой инстанции подлежало вступлению в законную силу.

Получив незаконное предложение, сотрудник администрации обратился в полицию, и передача денежных средств проходила уже под контролем правоохранительных органов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, говорится в сообщении СКР по ХМАО. Напомним, ранее об этом факте на своей странице в соцсети рассказал глава Вадим Шувалов. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Женский доктор 3
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че