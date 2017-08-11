В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении адвоката

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 19:55

Женщина подозревается в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Фото: arnapress.kz

По версии следствия, в июле 2017 года она предложила должностному лицу администрации города 200 тысяч рублей, чтобы пропустить процессуальный срок на обжалование решения суда первой инстанции по гражданскому делу. В этом случае решение суда первой инстанции подлежало вступлению в законную силу.

Получив незаконное предложение, сотрудник администрации обратился в полицию, и передача денежных средств проходила уже под контролем правоохранительных органов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, говорится в сообщении СКР по ХМАО. Напомним, ранее об этом факте на своей странице в соцсети рассказал глава Вадим Шувалов.