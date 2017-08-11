На месторождении в Югре, где произошел пожар, упала буровая вышка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.08.2017 18:09

Буровая вышка упала на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе Югры, где в четверг произошел пожар, сообщает Минэнерго России.

"Буровая вышка упала, огонь воздействует на расположенные рядом скважины №1822, 1849 и 1851. На месте пожара работают противофонтанная группа Нижневартовского отряда ФГАУ "Западно-Сибирская ПФВЧ", пожарные подразделения ООО "Промгазсервис" и МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.

Как говорится в материалах Минэнерго, разработку месторождения осуществляет АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входящее в "Роснефть".