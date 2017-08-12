НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Москве представили книгу о коренных народах Югры

12.08.2017 10:18

 9 августа в Москве представили книгу «Уходящая натура: что осталось за кадром» Ольги Корниенко в Сахаровском центре. 

Издание рассказывает о коренных народах Югры и представляет собой сценарии, зарисовки, интервью, репортажи, очерки и дневниковые заметки Корниенко, которая 20 лет снимает этнодокументальное кино.

«Её книга касается важнейших сторон жизни коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа. На примере непростых взаимоотношений коренных жителей с нефтедобывающими компаниями Ольга Корниенко анализирует глубокие общечеловеческие проблемы», – сообщили «Вестнику» в пресс-службе «Гринпис России».

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