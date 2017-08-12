26-летняя девушка пропала в Кондинском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.08.2017 10:54

Она ушла в лес в районе дач. Спасатели прочесали лес у дач, осмотрели речки Конда и Черная. Но поиски не увенчались успехом.

По данным учреждения «Центроспас-Югория», за 7 месяцев 2017 года поисково-спасательными отрядами осуществлено 62 выезда на работы в природной среде. Сотрудниками спасены 68 человек.

Летом у работников «Центроспаса» начинаются поиски заблудившихся любителей отдыха на природе и грибников. Так в районе города Урай дежурная смена помогла выйти из леса трем ребятам, самому старшему из которых было 17 лет. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались и остались благодарны своим спасителям.