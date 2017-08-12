В аэропорту Сургута проверяют всех прибывших туристов из Турции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.08.2017 12:43

Аэропорт Сургута попал под особый контроль эпидемиологов из-за энтеровирусной инфекции, называемой в СМИ вирусом Коксаки, которым могут быть заражены возвращающиеся с отдыха из Турции жители города.

Фото: ruspotting.net

Об этом на пресс-конференции рассказала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО в Сургуте и Сургутском районе Жанна Пасынкова.

По ее данным, вспышка энтеровирусной инфекции в Сургуте зафиксирована в 13 детских садах города, но лишь в двух из них группы закрыты, остальные — на карантине. На госпитализации находится 10 детей, причем восемь из них — с менингитом. Именно дети до двух лет, по данным Роспотребнадзора, наиболее подвержены заболеванию.

Ранее специалисты Сургута сообщали, что заболевшие привезли эту инфекцию с мест, где отдыхали, в основном из Краснодарского края. Сейчас, по их данным, вирус прилетает в Сургут из Турции. Поэтому воздушные ворота города под особым контролем эпидемиологов.

На этой неделе в СМИ появилась информация о распространении на курортах Турции энтеровирусной инфекции — вируса Коксаки. В основном об этой проблеме сообщается в социальных сетях. По данным Росприроднадзора, официальная информация об осложнении эпидемиологической ситуации в стране не поступала, пишет znak.com.