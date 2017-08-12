НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каким вы видите Десятилетие детства в России?

12.08.2017 15:03

 Югорчанам предлагают внести предложения в план мероприятий, посвященных Десятилетию детства в России. 

Фото: vs-kazan.ru

До конца августа оргкомитет под руководством председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой должен сформировать проект плана с учетом предложений жителей округа и в сентябре представить его правительству региона.

Департамент общественных и внешних связей Югры организует общественное обсуждение проекта на сайте www.ugra2030.admhmao.ru. Оно продлится до 28 августа. Так, 16 августа обсуждение пройдет  в Сургуте, 21 августа – в Нягани.

Сейчас в окружном проекте плана 12 разделов. Сюда вошли мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей; создание инфраструктуры детства; медицинская помощь и формирование здорового образа жизни; культурное и физическое развитие детей; развитие системы детского отдыха и туризма; обеспечение информационной безопасности детей и позиционирование семейных ценности в СМИ; обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в собой заботе государства; развитие социального волонтерства.

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