Специалисты Центра медицины катастроф и ГИБДД Югры дежурят на магистральных трассах округа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.08.2017 16:26

До 1 сентября совместно они намерены выявлять водителей, управляющих автомобилями в утомленном состоянии.

Фото: dzhmao.ru

С окончанием летнего сезона значительно увеличится интенсивность дорожного движения на автодорогах Югры из-за массового возвращения жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов домой.

Водители стремятся в максимально короткие сроки преодолеть дальние расстояния, тем самым, передвигаясь в утомленном состоянии. При этом возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

В автомобилях скорой медицинской помощи есть все условия для проведения комплекса неотложных мероприятий пострадавшим в ДТП, а при необходимости есть возможность и временной госпитализации.

В состав медицинской бригады входит квалифицированный персонал, располагающий высокотехнологичным оборудованием, а также современными средствами иммобилизации и реанимации.