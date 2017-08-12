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Специалисты Центра медицины катастроф и ГИБДД Югры дежурят на магистральных трассах округа

12.08.2017 16:26

До 1 сентября совместно они намерены выявлять водителей, управляющих автомобилями в утомленном состоянии. 

Фото: dzhmao.ru

С окончанием летнего сезона значительно увеличится интенсивность дорожного движения на автодорогах Югры из-за массового возвращения жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов домой.

Водители стремятся в максимально короткие сроки преодолеть дальние расстояния, тем самым, передвигаясь в утомленном состоянии. При этом возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

В автомобилях скорой медицинской помощи есть все условия для проведения комплекса неотложных мероприятий пострадавшим в ДТП, а при необходимости есть возможность и временной госпитализации.

В состав медицинской бригады входит квалифицированный персонал, располагающий высокотехнологичным оборудованием, а также современными средствами иммобилизации и реанимации.

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