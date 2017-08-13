Наталья Комарова пригласила югорчан на первый матч хоккейного клуба «Югра»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.08.2017 11:31

Новый сезон 2017-2018 годов станет для югорского клуба восьмым в Континентальной Хоккейной Лиге.

Фото: admhmao.ru

В этом году почти полностью обновился тренерский штаб команды, на пост главного тренера приглашен Игорь Захаркин - заслуженный тренер России, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Отметим, что в процессе подготовки к новому сезону ХК «Югра» заключил 32 контракта с профессиональными хоккеистами. Впервые за два года в хоккейном клубе появились три легионера. 19 игроков продолжат карьеру в клубе с прошлого сезона, с 13 из них были заключены новые контракты.

14 августа хоккеисты «Югры» отправятся в Омск, где сыграют на турнире памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. Соперниками нашей дружины станут «Авангард», «Барыс», «Автомобилист» и «Амур». Первым соперником в предстоящем регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/2018 станет череповецкая «Северсталь». Игра состоится на домашнем льду югорской хоккейной дружины 22 августа в 19:00.

«Клуб не стоит на месте, а постоянно работает над тем, чтобы повысить свою профессиональную форму, соответствовать новым критериям лиги. До первой игры сезона осталось меньше двух недель, и она пройдет дома. Приходите поболеть за «Югру» на первую игру, чтобы она задала импульс побед и успехов в новом сезоне», - обратилась к югорчанам Наталья Комарова.