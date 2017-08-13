Югорчан призывают оценить качество услуг частных медицинских клиник

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.08.2017 14:37

Электронное анкетирование граждан по независимой оценке качества оказания услуг на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации завершится 20 августа 2017 года.

Фото: rosminzdrav.ru

До этого времени каждый желающий, который ранее воспользовался услугами медицинских организаций, может дать им свою личную оценку. Департамент здравоохранения автономного округа предлагает жителям региона заполнить электронную анкету-опросник о качестве услуг в частных медицинских клиниках.

«Это не займет больше пяти минут, но поможет определить удовлетворенность пациентов оказанными услугами от визита к врачу по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинского учреждения», - сообщается на сайте Депздрава ХМАО.

Для того, чтобы проголосовать, достаточно пройти на официальный сайт Департамента здравоохранения автономного округа - http://dzhmao.ru, вверху нажать кнопку меню «О Департаменте» / выбрать «Независимая оценка качества оказания медицинских услуг» / нажать на баннер «УЧАСТВОВАТЬ В ГОЛОСОВАНИИ », далее выбрать анкету для амбулаторных условий и заполнить её на официальном сайте Минздрава РФ.

Второй вариант - проголосовать на официальном сайте Минздрава РФ по прямой ссылке.

Отметим, что в Вашей оценке нуждаются частные медицинские организации в городах: Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Пыть-Яхе, Нижневартовске, Нягани, Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске, а также в Белоярском, Сургутском и Октябрьском районах.