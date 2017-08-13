В Сургуте участились случаи дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.08.2017 18:03

За семь месяцев года произошло 27 таких аварий. В них 27 ребят пострадали.

Фото: tayga.info

Только за последние 4 дня в Сургуте произошло 3 ДТП, при которых 4 детей получили ранения различной степени тяжести. В двух - травмированы дети-пешеходы и в одном – 2 пассажира.

Так, 11 августа в 09 часов 20 минут на регулируемом перекрестке улиц Иосифа Каролинского и Университетская водитель сбил коляску с годовалым ребенком. 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Астра» разворачивался на перекрестке и не пропустил женщину с малышом. К слову, сургутянка шла на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Сургута призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при передвижении по улицам и дорогам нашего города. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и заблаговременно останавливать свое транспортное средство при приближении к пешеходным переходам и светофорам.

Пешеходам рекомендуется использовать на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу строго по пешеходным переходам. Перед началом движения по проезжей части необходимо убедиться в безопасности перехода и только после этого начать движение. Не рекомендуется разговаривать по мобильному телефону во время движения по переходу. Помните, что пешеходы – это тоже участники дорожного движения, которые имеют не только права, но и обязанности.