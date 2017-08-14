Югорчанам напомнят о важности соблюдения ПДД на загородных автодорогах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.08.2017 11:37

Мероприятие пройдет 16, 24 и 31 августа.

Cотрудники Отдельного батальона ДПС будут дежурить на трассах федерального значения «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», «Подъезд к г.Сургут», а также на дороге регионального значения «Иртыш». Госавтоинспекторы будут следить за превышением скорости, выездом на встречную полосу, также они намерены выявлять пьяных и утомленных водителей. Сотрудники ведомства также особое внимание уделят соблюдению режима труда и отдыха дальнобойщиками. Напомним, что при первых признаках усталости, либо плохого самочувствия нужно незамедлительно найти место для остановки и сделать перерыв в движении.