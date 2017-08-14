До конца года власти Югры намерены расселить около 900 балков

Особенно активно процесс переселения жильцов балков идёт в Пыть-яхе, Нягани и Сургутском районе.

5 вагон-городков Пыть-Яха к этому времени уже снесены. Квартиры получили около 500 семей. По последним данным, муниципалитет готовится к покупке ещё 245 квартир. На решение балочного вопроса Сургутского района направлено 430 млн. рублей, поступивших из окружного бюджета.