НОВОСТИ «СЕВЕРА»

До конца года власти Югры намерены расселить около 900 балков

14.08.2017 11:26

Реализовать планы по сносу удастся благодаря 2-миллиардному траншу, поступившему по программе “Сотрудничество”.

 
Фото: informugra.ru
 
 Особенно активно процесс переселения жильцов балков идёт в Пыть-яхе, Нягани и Сургутском районе. 5 вагон-городков Пыть-Яха к этому времени уже снесены. Квартиры получили около 500 семей. По последним данным, муниципалитет готовится к покупке ещё 245 квартир. На решение балочного вопроса Сургутского района направлено 430 млн. рублей, поступивших из окружного бюджета.
 
По информации департамента строительства на начало июня ожидают сноса 965 балков в Нягани, в Пыть-Яхе –1106, в Сургуте – 405, в Нефтеюганске – около 1,5 тыс.
 
 

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