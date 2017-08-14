НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургут улучшил показатели эффективности

14.08.2017 16:44

Окружное правительство оценила эффективность работы органов местного самоуправления за прошлый год по 40 показателям. Сургут по итогам анализа поднялся на 7 пунктов за год и занял 15 место, сообщает ugra-news.

Улучшения произошли по шести показателям эффективности. По двум параметрам оценки Сургут лидер среди муниципалитетов автономного. Так по числу субъектов малого и среднего предпринимательства город вышел на 1 место, лидерская позиция за Сургутом и в строке «расходы бюджета муниципалитета на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Женский доктор 3
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че